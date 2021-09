Andrea Barberis chiude il proprio periodo buio: "Sono stato ricoverato e ho temuto di non giocare più a calcio"

"Alla fine dello scorso campionato – ha dichiarato Andrea alla Gazzetta dello Sport – mi sentivo sempre stanco. Dopo alcuni esami, ho scoperto di avere una patologia dove dovevo evitare contatti. Sono stato anche ricoverato e ho temuto di non giocare più a calcio. Ora sto meglio e sono pronto a correre insieme al Monza. Devo ringraziare l’ad Adriano Galliani e la Società mi sono sempre stati molto vicini. Con Stroppa c’è un bellissimo rapporto che è cresciuto durante la mia indisposizione. In campionato puntiamo a migliorare settimana dopo settimana, c’è ancora per arrivare al top della forma. Sabato scorso in Spal - Monza – ha concluso - mi sono emozionato”.