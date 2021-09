Calcio, Ceriale. Il potenziale c'è, ma serve lucidità per esprimerlo al meglio

Ceriale - Voltrese già nel corso degli ultimi minuti di gioco ha assunto il retrogusto amaro dell'occasione persa per la squadra di Andrea Biolzi.

Il 3-1 finale a favore dei genovesi avrebbe potuto assumere connotati ben diversi al triplice fischio finale, ma la direzione non impeccabile del signor Torriglia di Novi Ligure rappresenterebbe un alibi e un'autoassoluzione troppo limitativa per i biancoblu.

L'espulsione di Bonifazio per proteste e il nervosismo scatenato dalla mancata segnalazione del fallo sulla mezz'ala (dal quale è scaturito il secondo gol gialloblu) hanno inficiato in maniera determinante sulle possibilità di recupero da parte del Ceriale che, prestazione alla mano, era ancora più che concreta.

Spazzando via un po' di tensione e acquisendo un pizzico di consapevolezza in più, Murabito e compagni potranno disputare senz'ombra di dubbio un campionato di buon profilo. La stessa punta sta ritrovando infatti condizione, allungando in maniera efficace la squadra e creando spazi per gli inserimenti dei compagni.

Il centrocampo intriga, con Buonocore a dettare i ritmi e buoni elementi di passo come Maxena e Bonifazio, senza dimenticare altri giocatori di gamba, in ruoli diversi, come Donà, Caneva e Leonardo Ferrara, assente domenica scorsa.

A dettare le operazioni in difesa, davanti a Breeuwer, l'inossidabile Vittorio Fantoni, anch'esso espulso domenica scorsa, seppur per un equivoco con il direttore di gara.

In casa della Golfo Dianese, domenica alle 16:00, si profila un test non indifferente per i biancoblu, ancor di più per le assenze nell'undici iniziale, ma la voglia di un pronto riscatto dovrà fare la differenza per rientrare al "Merlo" con un risultato utile.