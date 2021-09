Pathe Seck è stato uno dei rinforzi più importanti messi a segno in estate dal Quiliano & Valleggia. L'ex attaccante dello Speranza e del Celle Ligure ha avuto modo anche ieri di dimostrare il suo valore, realizzando la seconda rete dei biancorossoviola contro il Savona.

Una spinta doppia, personale e per la squadra, in vista dell'esordio in campionato previsto nel prossimo week end.