Calcio. Vado, Solari si tiene stretto il pari di Casale: "Bravi a crederci fino alla fine nonostante l'espulsione, ma in certe situazioni dobbiamo diventare più cinici" (VIDEO)

Il gol di Candido a fine primo tempo e soprattutto l'espulsione di Casazza a metà ripresa sembravano aver indirizzato nel peggiore dei modi la trasferta di Casale, ma il Vado di mister Solari ha avuto la forza di restare in partita fino alla fine, trovando il definitivo 1-1 con capitan Lo Bosco a dieci dal termine.

Un risultato di valore che permette ai rossoblu di muovere nuovamente la classifica dopo la sconfitta di Sanremo, in attesa del turno infrasettimanale contro la Caronnese, dove il tecnico ex Cairese spera di poter già recuperare Nicholas Costantini, uscito anzitempo per un problema alla caviglia.