Come in Eccellenza, anche le squadre di Promozione sono ormai pronte per disputare i quarti di finale di andata di Coppa Italia.

Tra le savonesi ci sarà in campo solo il Soccer Borghetto, impegnato nella sfida tutta ponentina contro il Golfodianese. Il fischio d'inizio al Marengo risuonerà alle ore 20:30.

Alle 18:00 partiranno invece Borzoli - Vallescrivia e Magra Azzurri - Follo San Martino, mentre completerà il programma alle 21:00 Little Club James- F.C. Bogliasco.

