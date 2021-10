Calcio, Vadese. La proposta di Saltarelli: "Urge un incontro tra società e arbitri, direzione di gara troppo supponente"

E' un fiume in piena Tony Saltarelli dopo lo 0-0 con il Pra.

Il tecnico della Vadese non ha digerito la direzione di gara del signor Iovinelli, proponendo a stretto giro di posta un vertice tra i club e l'Associazione Italiana Arbitri.

"Non so cosa avesse il signor Iovinelli contro di noi oggi pomeriggio, ma la direzione è stata assolutamente prevenuta nei nostri confronti. Dirò di più, sono mancati i principi di buona educazione nel rapporto tra direttore di gara e tesserati. A fine partita ho sbottato e mi tengo la squalifica che arriverà, ma rifarei le mie rimostranze, perchè si è presa una china non positiva per il movimento dilettantistico.

A tal proposito reputo opportuno, e lo propongo alle altre società, un summit tra i club e l'AIA, per avviare un confronto reciproco. La violenza va condannata sempre e comunque,è inqualificabile anche solo sfiorare un direttore di gara, dall'altra parte è giusto però aspettarsi degli atteggiamenti consoni.

L'errore arbitrale può sempre capitare, sono un uomo di campo e un arbitro può sbagliare come gli allenatori e i giocatori, ma da chi dirige la partita ci si aspetta serenità e il giusto approccio.

Non sono mai tenero nelle critiche alla mia squadra, ma oggi, contro un avversario di buon livello come la Praese, ne abbiamo davvero viste troppe ai nostri danni".