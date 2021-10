Calcio, Cairese. I gialloblu rialzano subito la testa con il 4-1 all'Ospedaletti. Alessi: "Iniziato con il freno a mano tirato, ripresa alla grande"

Bella vittoria ieri per la Cairese. I gialloblù hanno vinto 4 a 1 contro l’Ospedaletti. Si tratta della quarta vittoria in cinque match. Un ruolino di marcia che consente alla squadra di mantenere il terzo posto in solitaria.

Taggia 15, Albenga 13, Cairese 12, Genova Calcio 11, Finale 8, Ventimiglia (-1) e Pietra 7, Ospedaletti 6, Varazze 3, Arenzano 2, Alassio 0.

Ieri, la vittoria è arrivata grazie alla doppietta di Poggi, già decisivo domenica scorsa contro il Pietra Ligure, e alle reti di Facello e Durante.

Mister Diego Alessi è soddisfatto della gara di ieri: “Partita iniziata un po’ col freno a mano per poi avere dal decino al trentesimo una ventina di minuti di qualità e occasioni non concretizzate. Poi, di nuovo dieci minuti non buoni per un po’ di fretta nelle giocate. Sul finire, un goal di testa di Poggi ha sbloccato la situazione”.

“Secondo tempo iniziato alla grande – prosegue – con venti minuti molto belli per qualità di manovra e occasioni prodotte. Sono infatti arrivati altri due goal, con Poggi e Facello. Ci siamo rilassati troppo e abbiamo preso un goal, dopo è arrivato il gran goal di Durante e abbiamo creato numerosi occasioni, che non abbiamo sfruttato per troppa fretta.