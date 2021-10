Calcio, Seconda Categoria. Parte bene la Rocchettese, Gianluca Rollero: "Questa squadra deve fare un campionato di vertice"

Parte con una vittoria e un fantastico tris il campionato della Rocchettese, i rossoblù sul campo di casa spazzano via il Santa Cecilia e trovano morale dopo una Coppa non esaltate. Di questo avviso è Gianluca Rollero, autore di una doppietta, che insieme alla rete di Veneziano permette ai suoi di festeggiare il successo:

“In Coppa abbiamo provate tante cose, dai giocatori al modo di giocare, non era un nostro obiettivo e di conseguenza l’abbiamo utilizzata per crescere. Domenica invece abbiamo giocato come volevamo, partendo da dietro e facendo i movimenti provati in allenamento. Sono molto soddisfatto della prova di tutti e delle reti messi a segno, dopo tre anni dal mio rientro mi posso ritenere un vecchietto ancora in forma.”

Una squadra che prova a dire la sua, ma su tutte è l’Albissola la grande favorita: “Mi hanno parlato molto bene di loro” – prosegue l’attaccante – “Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, giocando partita dopo partita. Domenica c’è il Cengio, quello deve essere il nostro unico obiettivo. Questa squadra può fare ottime cose, deve migliorare ma può farlo; sicuramente dobbiamo puntare a fare un campionato di vertice, questo deve essere il nostro obiettivo.”