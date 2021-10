Pallanuoto: ad Imperia sarà parata di stelle. Il ct Sandro Campagna convoca ben 31 atleti per Italia-Croazia, tre della Rari Nantes Savona

Ad Imperia sarà una parata di stelle della pallanuoto. Il ct Sandro Campagna ha diramato, tramite il sito della Federazione, la lista dei venti convocati per l'amichevole Italia-Croazia.

Ecco i giocatori: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Renzuto Iodice e Vincenzo Dolce (che fanno parte della AN Brescia, Campione d'Italia), Filippo Ferrero (CC Ortigia), Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Esercito/Pro Recco), Gonzalo Echenique, Giacomo Cannella (Pro Recco, squadra Campione d'Europa), Andrea Fondelli, Lorenzo Bruni e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Matteo Spione e Francesco De Michelis (Roma Nuoto), Luca Damonte (Ferencvaros), Luca Marziali, Mario Del Basso e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo).

Lo staff è costituito dall' allenatore Alessandro Campagna, dall’assistente tecnico Amedeo Pomilio, dal medico Vincenzo Ciaccio, dal fisioterapista Riccardo Cipolat, dal preparatore atletico Goran Volarevic, dal videoanalista Paolo Baiardini. Dirigente accompagnatore Giuseppe Marotta.

Assenti alcuni big come Aicardi, Figlioli e Bodegas. Ma l'allenatore, proprio ad Imperia, avvierà il progetto tecnico con i giovani che formeranno una seconda squadra.

Mentre il Progetto Tecnico riguarderà: Roberto Spinelli e Massimo Di Martire (CN Posillipo), Davide Occhione (Telimar Palermo), Francesco Cassia e Francesco Condemi (CC Ortigia), Andrea Patchaliev (RN Savona), Andrea Mladossich e Michele Mezzarobba (PN Trieste), Alessandro Carnesecchi (RN Florentia), Tommaso Gianazza e Alessandro Balzarini (AN Brescia).

Il ct Campagna ha commentato." Ho convocato sia la squadra assoluta che una "papabile" formata da giovani che si sono ben distinti in campionato e nelle competizioni internazionali e che cercheremo di preparare per questo triennio, ma soprattutto per il quadriennio successivo. Sono giocatori che lavoreranno in orari differenti, ma staranno insieme a tutti gli altri in albergo, e formeranno la squadra che affronterà i Giochi del Mediterraneo la prossima estate. Organizzeremo ben sette collegiali durante l'inverno per curare anche la crescita individuale dei più giovani affinché possano aspirare all'eccellenza della calottina azzurra e non è detto che qualcuno possa passare dall'altra parte. Riguardo alla Nazionale maggiore, ho compiuto delle prime scelte, ma tutti hanno la possibilità di rientrare. Nessuno è fuori dal progetto, compresi quelli che non ho convocato. Gli esclusi avranno la vetrina di campionato e champions per dimostrarmi che hanno voglia di rientrare. Si guarda anche al domani; in particolar modo al gioco mostrato alle Olimpiadi che ha evidenziato determinate caratteristiche. Cerchiamo nuove soluzioni e nuovi talenti. Si riparte con la consapevolezza che c'è grande equililibrio tra le nazionali più forti del mondo e saranno i dettagli a fare la differenza. Come non ci dovevamo sentire fenomeni nel 2019 non ci dobbiamo sentire gli ultimi della classe adesso. Nel percorso c'è stata un po' di sfortuna e c'è qualcosa da migliorare, ma si riparte con l'idea che il Settebello deve e può stare tra le grandi del mondo."

Gli appassionati rimangono in attesa delle convocazioni dei Barakude croati che dovrebbero riguardare campionissimi quali Bijac, Lonçar, Bukic e Buslje tra gli altri. L'allenatore è Ivica Tukac vecchia conoscenza della pallanuoto italiana , con un passato tra Palermo, Como e Milano, e ligure, dato che militò nella Rari Nantes Sori tra il 2000 e il 2002.

Alla 'Cascione' prosegue la vendita dei biglietti per la partita del 2 novembre, al costo di 10 Euro al tagliando. Evento che verrà trasmesso in diretta su RaiSport.