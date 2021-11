Calcio, Seconda Categoria. Il Sassello si salva in extremis, Francesco Tallarico: "Felice di essere tornato, ringrazio l'Altarese per l'opportunità"

Il mercato dei portieri è impazzato nel corso dell’estate, tanto che diverse formazioni sono corse ai ripari a competizioni già praticamente iniziate. Tra questi c’è il veterano Francesco Tallarico, che ha iniziato la stagione con la maglia dell’Altarese, per poi tornare al Sassello. E’ proprio lui a raccontare il 2 a 2 sul campo del Santa Cecilia:

“E’ stata sicuramente una bella partita, combattuta fino alla fine tra due squadre che non volevano mollare. Poteva succedere di tutto, vincere, perdere o pareggiare, credo che alla fine il risultato maturato sul campo sia il più corretto per quello che si è visto. Siamo stati bravi a crederci fino all’ultimo secondo, in una gara che sembrava oramai persa. Domenica attendiamo il Cengio in casa, il gruppo è determinato a far bene e proveremo a prenderci questa vittoria.”

L’estremo difensore ripensa all’inizio di stagione in valbormida: “Voglio ringraziare l’Altarese per avermi cercato e aver creduto in me. Venir cercato a 43 anni in Prima Categoria fa sicuramente piacere e mi dà quella spinta di andare ancora avanti. Purtroppo l’avventura si è chiusa prima del previsto, a causa di alcuni problemi personali, ma sicuramente sono stati mesi piacevoli. Sono super entusiasta di essere tornato a Sassello, dove ci eravamo congedati proprio all’inizio di questa stagione a seguito di alcune incomprensioni.”

Entusiasta anche il dirigente Stefano Crocco, che esalta la caparbietà del gruppo: “Ci abbiamo creduto fino alla fine conquistando un punto sudatissimo. L’incornata alla Zlatan Ibrahimovic di Matteo Bolla ci permette di muovere la classifica, che era molto importante per noi”.