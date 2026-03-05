Calcio | Il filotto del Quiliano & Valleggia riporta la squadra di Molinaro in zona playoff, ora il ciclo di Ferro

Il 2026 si è aperto nel migliore dei modi per il Quiliano & Valleggia, protagonista di una striscia di cinque vittorie consecutive in campionato.

I successi contro San Filippo Neri, Bordighera, Borghetto, Camporosso e Cisano hanno fruttato 15 punti pieni, permettendo ai biancorosso-viola di rilanciarsi con decisione in zona playoff.

Una posizione che, in realtà, non rappresenta una novità per l'undici di mister Molinaro. Anche all’inizio della stagione, infatti, il Q&V aveva avuto un impatto molto positivo sul campionato, favorito anche da un calendario inizialmente piuttosto abbordabile.

La vera incognita riguarda ora la continuità. Nella prima parte dell’annata Grippo e compagni avevano infatti rallentato proprio contro le formazioni di prima fascia. E il calendario delle prossime settimane metterà subito alla prova le ambizioni del sodalizio quilianese: all’orizzonte ci sono infatti gli scontri con le prime quattro della classifica del girone A, nell’ordine Ventimiglia, Virtus Sanremese, Cengio e Golfodianese.

Un ciclo di gare che rappresenterà un test significativo per capire a pieno il potenziale della squadra. Il tutto, però, con la tranquillità garantita da una classifica che ha già permesso di mettere al sicuro la quota salvezza.

Nel frattempo, al Picasso ci si gode l’ultima vittoria, quella conquistata contro il Cisano grazie alla rete di Cestelli in pieno recupero: il modo migliore per prepararsi a un autentico ciclo di ferro.