Calcio | Via alla riabilitazione per Joi Nuredini: "Lavorerò ogni giorno per tornare più forte di prima"

Il giovane attaccante del Genoa, Joi Nuredini, ha ufficialmente iniziato il suo percorso di riabilitazione. Il talento albissolese, che in questa stagione ha coronato il sogno dell'esordio in Serie A nel match contro il Parma, si è sottoposto con successo all'intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro.

A poche ore dall'operazione, il giocatore ha voluto condividere un messaggio rassicurante e pieno di gratitudine attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Le sue prime parole sono state rivolte all'equipe medica che lo ha assistito in questo delicato momento: "Un enorme grazie al Dott. Volpi e a tutto lo staff dell'Humanitas per la professionalità e l'attenzione", ha scritto Nuredini, aggiungendo un pensiero affettuoso per chi lo ha supportato in prima persona: "Un grazie speciale anche al Dott. Corsini, che mi è stato vicino durante tutta la giornata".

Non è mancata la profonda riconoscenza verso il club ligure, che lo ha lanciato nel grande calcio facendolo debuttare nella massima serie, e verso tutti i tifosi e gli affetti che non gli hanno fatto mancare il loro calore: "Grazie alla società per il supporto e la fiducia e anche a tutti coloro che mi sono stati sempre vicini".

La sfortuna ha costretto il promettente attaccante albissolese a fermarsi proprio sul più bello, ma le sue parole non lasciano spazio allo sconforto. Il messaggio si chiude infatti con una chiara dichiarazione d'intenti in vista di un ritorno in campo nel più breve tempo possibile: "Ora inizia il percorso più importante: lavorare ogni giorno per tornare più forte di prima. 💪".