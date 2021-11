Calcio. Vado, Solari promuove la prova dei suoi dopo lo 0-0 con il Gozzano: "Abbiamo dimostrato di saper mettere in difficoltà un avversario forte, un pizzico di fortuna in più non guasterebbe..." (VIDEO)

La consapevolezza di aver disputato una gara solida e ordinata di fronte a uno degli avversari più organizzati di tutto il girone, anche se in casa Vado resta un pizzico di rammarico per le occasioni create con Lo Bosco nel primo tempo e Cattaneo nella ripresa: il legno interno colpito dal centrocampista rossoblu intorno al settantesimo, con successiva smanacciata involontaria di Vagge ad allontanare la sfera, non va giù a mister Solari, pronto comunque a rimarcare la buona prova dei suoi, specie in fase difensiva, dove il neo acquisto Tinti e il recuperato Anselmo hanno alzato il livello rispetto alle ultime uscite