Varazze. Rischio di avverse condizioni meteo, rinviato a sabato prossimo il Trofeo "A Totanassa"

La XX (ventesima) edizione del raduno di pesca al calamaro e cefalopodi, con in palio il Trofeo “A’ Totanassa”, manifestazione ludico amatoriale organizzata dal locale Gruppo Pesca dalla Barca, con il patrocinio della città di Varazze e la collaborazione di: LNI Sezione di Varazze, Pesca Sportiva e Cooperativa Pescatori, già in programma sabato 6 novembre e rinviata a sabato 13, causa avverse condizioni meteo, per le stesse motivazioni si terrà sabato 20 novembre 2021.

In caso di maltempo sarà recuperata il sabato successivo, tempo e mare permettendo.

Il ritrovo delle imbarcazioni è fissato per le ore 16:15 davanti al fanale verde della diga di sottoflutto, ove verrà dato il via alla pesca con avviso acustico. Le imbarcazioni alle ore 19:00 devono smettere di pescare ed entro le ore 19:15 consegnare il pescato presso i locali della Cooperativa Varazze Pesca. Chi consegna il pescato oltre le ore 19:20, verrà squalificato.