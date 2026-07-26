Nuoto Fisdir | Viviana Fronzaroli è campionessa italiana: il DNL festeggia l'oro nei 50 rana

Si sono conclusi il 25 luglio, nella piscina di Terni, i Campionati Italiani Assoluti Fisdir di nuoto in vasca lunga, l'appuntamento più importante della stagione nazionale dedicata agli atleti con disabilità intellettivo-relazionale. Per il DNL il bilancio è estremamente positivo: una sola medaglia conquistata, ma quella più prestigiosa.
A salire sul gradino più alto del podio è stata Viviana Fronzaroli, che si è laureata campionessa italiana nei 50 rana, impreziosendo la sua partecipazione con un eccellente quarto posto nella finale dei 100 stile libero.
Ottima anche la prova di Ilaria Bonanni, capace di chiudere al sesto posto nei 50 rana, mentre Cristian Gaudino e Raffaele De Crescenzo hanno offerto prestazioni di alto livello nella stessa specialità. Positivo anche il rendimento di Alessio Lanfranco, protagonista nei 100 stile libero.
Al di là dei piazzamenti, a soddisfare lo staff tecnico sono stati soprattutto i tempi fatti registrare dagli atleti, tutti in crescita rispetto ai propri personali. Un segnale incoraggiante che lascia intravedere importanti margini di miglioramento in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.
I risultati ottenuti assumono un valore ancora più significativo se si considera il percorso quotidiano affrontato da questi ragazzi, che con impegno, sacrificio e determinazione lavorano costantemente per superare i propri limiti. Ogni traguardo raggiunto rappresenta non solo una soddisfazione sportiva, ma anche la dimostrazione concreta di come la fiducia nelle proprie capacità e la perseveranza possano abbattere ostacoli apparentemente insormontabili.