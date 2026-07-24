Pesca Sportiva | A Varazze primeggia la coppia Fazio Cerruti

Domenica 19 luglio 2026 si è tenuto il raduno di pesca al "Pesce Pettine", organizzato dal Gruppo Pesca Sportiva della Lega Navale Italiana Sezione di Varazze, con il patrocinio della città di Varazze, riservato ad imbarcazioni con equipaggi in regola con il censimento della pesca sportiva.

La vittoria di questa edizione del tradizionale raduno, che si è disputato in località Piani d’Invrea, tra la Villa Araba e il Fatebenefratelli, se l’è aggiudicata la coppia Fazio-Cerruti.

Buona la partecipazione di imbarcazioni (quindici), che si sono date appuntamento alle ore 8 ed hanno terminato la pesca alle ore 10.30. Le condizioni del mare all’inizio non erano delle più favorevoli, ma dopo poco fortunatamente il mare è migliorato sensibilmente, consentendo il perfetto svolgimento del raduno e dell’azione di pesca.

Classifica generale:

– 1° Fazio-Cerruti (APSV) - 2° Poggi-Ferrando - 3° Coronica-Parodi e 4° Spotorno-Spotorno (tutti della LNI). A seguire pari merito (senza pescato): Lista-Viglione, Bassi-Fiorio, Giannetti Roberto, Fasolino-Prata, Fogliatto Luisa, Saya Mario, Radice Elio, Squinzi, Fornasari, Tosi, Graziotti Silvano.

Il pesce oggetto del raduno era il pettine chiamato anche "surice", molto colorato tanto da sembrare un pesce tropicale, tra l’altro ottimo da degustare fritto.

Al termine del raduno, i concorrenti si sono dati appuntamento presso la base nautica della LNI per la premiazione alla presenza del Presidente LNI Elio Spallarossa e del Consigliere del Gruppo Pesca LNI Luca Geronazzo.

Terminata la premiazione, effettuata con premi in articoli da pesca, è stata offerta a tutti i partecipanti una gustosa frittura di calamari e mazzancolle, preparata dalla Cooperativa di Pesca Capitan Morgan.

A conclusione dell’incontro gli organizzatori hanno dato appuntamento a metà settembre, per il raduno di " "Pesca alla Lampuga" ed altri pelagici, Memorial Renato Geronazzo, il compianto Dirigente del sodalizio sportivo varazzino.



