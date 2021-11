Calcio, Promozione. La webcronaca di Ceriale - Camporosso

CERIALE - CAMPOROSSO 2-1 (24' Eretta, 56' Maxena - 20' Giovinazzo)

12' Esce Iezzi nel Camporosso, dentro Casellato

11' MAXENA! CERIALE IL VANTAGGIO! Azione perfetta della squadra biancoblu che porta il numero 10 solo davanti a Farsoni. Destro sotto la traversa e risultato ribaltato.

11' primo cambio per Biolzi: Bertolaso rileva Bonifazio

10' anche Hamati viene ammonito

5' azione similare a quella avuta dal Ceriale a termine del primo tempo, questa volta però sul fronte opposto. Il cross del Camporosso viene lisciato da Giovinazzo, Siberie non segue l'azione e spreca la possibile palla del 2-1

4' ammonito Giovinazzo

2' Hamati prova l'eurogol al volo di destro, la potenza c'è, non la mira. Palla alta sulla trasversale di Farsoni

2' inizia a piovigginare sul "Merlo"

1' rientrano le squadre in campo, non ci sono cambi per Biolzi e Luci

Secondo tempo

46' dopo un minuto di recupero termina il primo tempo.

44' ancora una grande parata di Farsoni su Maxena, davvero da pochi passi, il portiere salva il risultato.

43' Giovinazzo ruba palla a Donà e prova il destro a giro. Esecuzione apprezzabile, ma non in grado di impensierire Ebe.

41' brividi per Farsoni, la palla attraversa tutto lo specchio rossoblu prima di terminare sul fondo. Rischio "gollonzo" dietro l'angolo

37' occasione di testa per Truisi, ma il centrale spreca una buona occasione, probabilmente ingannato dal liscio dei propri compagni

32' dopo il pareggio del Ceriale i ritmi restano particolarmente alti. Tanta foga ma poca qualità negli ultimi 10 minuti di gioco

24' CANEVA! IL PAREEGGIO DEL CERIALE! COLPO DI TESTA VINCENTE DI ERETTA, LA PALLA ERA GIA' IN PORTA SULLA RESPINTA DI FARSONI

23' Maxena crossa al bacio per Caneva, Farsoni fa il miracolo sul colpo di testa dell'attaccante di casa

20' CAMPOROSSO IN VANTAGGIO! GIOVINAZZO, DIFESA DEL CERIALE TROPPO LASCA, MA FANTASTICA LA CONCLUSIONE DEL NUMERO 11 ROSSOBLU

18' il Camporosso prova molto a forzare dalla distanza, mira ancora imprecisa per i rossoblu

12' annullato il vantaggio biancoblu a Maxena. Bandierina alta per il primo assistente Lazzarotti

8' azione similare per Grifo, esito medesimo

8' Crisafulli sfonda in area, mancino ribattuto in angolo, corner per il Camporosso

4' avvio pimpante, replica Cordì dalla fascia mancina, palla alta sulla traversa di Ebe

3' linizio è tutto di marca biancoblu, Bonifazio spreca l'occasione per il vantaggio incrociando pigramente con in il piattone destro da ottima posizione

2' prima occasione subito per il Ceriale, Murabito si fa fermare in uscita da Farsoni

1' si parte!

Primo tempo

CERIALE: Ebe, Genduso, Donà, Bonifazio, Eretta, Badoino, Hamati, Monaco, Murabito, Maxena, Caneva,

A disposizione: Breeuwer, Masha, Bertolaso, Di Fino, Farinazzo, Messina, Ferrara, Gerini, Ricotta

Allenatore: Biolzi

CAMPOROSSO: Farsoni, Demme, Cordì, Truisi, Arena, Rossi, Iezzi, Crisafulli, Siberie, Grifo, Giovinazzo.

A disposizione: Galata, Scarfò, Cecchini, Crudo, Casellato, Bacciarelli, Giunta, Luci, Trimboli

Allenatore: Luci

Arbitro: Spigno di Genova

Assistenti: Lazzarotti - Poggi di Genova