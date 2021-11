E' un pari che fa morale e anche classifica quello ottenuto dal Varazze all'"Olmo Ferro" di fronte all'Albenga.

Il portiere Stefano Faggiano incoraggia i propri compagni a giocarsi le proprie chances contro ogni avversario, la via migliore per il numero uno nerazzurro per continuare a incamerare punti in graduatoria.