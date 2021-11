Basket: 55 bambini alla prima tappa del Minibasket Challenge Libertas Liguria

Si è svolta al Palazzetto dello Sport di Savona, intitolato ad una icona del basket italiano, Settimio Pagnini, la prima tappa del Minibasket Challenge organizzato dal Centro Regionale Libertas Liguria settore Pallacanestro.

Vi hanno preso parte 55 bambini, dagli 8 agli 11 anni, nelle categorie Scoiattoli e Libellule, Aquilotti e Gazzelle, delle ASD Cestistica Savonese, Come una Volta Albissola Marina, Finale Basket Clube Pallacanestro Garassini Loano

È stato un pomeriggio di puro e semplice divertimento che ha certamente alimentato la passione per la pallacanestro dimostrata dai 55 giovanissimi cestisti, coltivata dai loro Istruttori, Valerio Valle e Ilaria Napoli (Cestistica Savonese.), Emanuele Campisi (P. Loano Garassini.), Ursula Cianciarusoe Tiziana Tobia ( Come una volta Pallacanestro Albissola Marina ), Stefania Zunino( Finale Basket Club).

I bambini, suddivisi i 14 squadre nell’arco di tre ore, hanno giocato partite 3contro3, della durata ognuna di 5 minuti continuati, sui due campi ricavati nel rettangolo di gioco, con il posizionamento di 4 canestri.

Gli incontri sono stati sapientemente diretti dai Miniarbitri sig. Matteo Ranno e Gabriel Valle di Savona

Impeccabile l’accoglienza dei padroni di casa della Cestistica Savonese.

Per tutti, giocatori, istruttori, dirigenti e per il pubblico intervenuto, seppur ridotto per le conosciute restrizioni Covid, è stato un pomeriggio all’insegna del benessere psicofisico di tutti i partecipanti, sia i più esperti sia chi ha iniziato a giocare da poche settimane e che oltre alla medaglia al collo, sono tornati a casa con il sorriso e la voglia di continuare a giocare a Pallacanestro.

Prossime tappe del Minibasket Challenge Libertas Liguria Pallacanestro a Loano, Bordighera, Finale, Alassio e altre.