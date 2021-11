Calcio, Albenga. Cesare Cometto annuncia nuovi colpi: "In arriva una punta spagnola e una portoghese. Le difficoltà della famiglia Colla? Tutto dovrebbe rientrare entro qualche settimana"

L'inconfondibile sagoma di Cesare Cometto ormai da qualche settimana campeggia con una certa frequenza dalle parti dell'Annibale Riva.

Anche ieri sera, dopo la sconfitta con la Genova Calcio, l'ex presidente bianconero ha fatto il punto della situazione con i vertici societari, al fine di calibrare al meglio le prossime mosse.

L'occasione è stata utile anche per affrontare diverse tematiche del club a 360 gradi.

Dottor Cometto, com'è nato l'avvicinamento con la famiglia Colla?

"Attualmente sono tesserato per un'altra società, ma posso offrire un ruolo di consulenza esterna. Diciamo che la spinta è arrivata dall'interno del club, poi successivamente ho avuto modo di incontrare la famiglia Colla e di instaurare questa collaborazione".

Gian Piero Colla l'estate scorsa, in una nostra intervista, non ha nascosto le proprie difficoltà, anche rilevanti, sul fronte imprenditoriale. Al contempo sembra filtrare qualche notizia rasserenante al riguardo. Ce lo può confermare?

"Fortunatamente sì. I segnali lasciano intravedere una svolta positiva a stretto giro di posta. Tutti conoscono le difficoltà congiunturali che ha dovuto attraversare buona parte del mondo imprenditoriale, ma entro le prossime due settimane, al massimo qualche giorno in più, si dovrebbe aprire una fase decisamente più serena, sia per la famiglia Colla che per il club".

Mister Lupo ha chiesto rinforzi: un terzino sinistro e almeno un attaccante.

"Posso dire che la prossima settimana arriveranno due punte: una portoghese e una spagnola, mentre stiamo lavorando anche per il terzino sinistro. Probabilmente l'estate scorsa sono stati tesserati, per ovvie necessità, giocatori a scatola chiusa, ora l'Albenga cambierà approccio, valutando nel migliore dei modi ogni operazione".