Giudice Sportivo, Serie D. Il Vado perde De Bode per un turno, quattro giornate di stop per Brusacà del Ligorna

GARE DEL 14/11/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ASCOLI NICOLA (IMPERIA CALCIO SRL)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.

CUC GIANNI (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale.

AMMONIZIONE (III INFR)

FLORIS ROBERTO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

FASANO GIANLUCA (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTEFORTE LUCA (LIGORNA 1922)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BRUSACA FEDERICO (LIGORNA 1922)

Per avere, con il pallone non a distanza di gioco, colpito un calciatore avversario con un pugno allo stomaco. Alla notifica del provvedimento disciplinare ritardava l'uscita dal terreno di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARLETTI LUCA (IMPERIA CALCIO SRL)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

D IGLIO GIUSEPPE FRANCE (CHIERI)

GAETA MARCO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GILLI FILIPPO (CASALE A.S.D.)

SCANNAPIECO PAOLO (LIGORNA 1922)

DE BODE ALESSIO (VADO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SOPLANTAI VALENTINO SORIN (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

LO BOSCO LORETO (VADO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MARTIMBIANCO RICCARDO (BORGOSESIA CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ACOSTA CRISTIAN EMANUE (ASTI)

ROSSET FILIPPO (ASTI)

VIRDIS FRANCESCO (ASTI)

MAPELLI FRANCESCO (CITTA DI VARESE)

DIALLO MOHAMED CHERIF (HSL DERTHONA)

TODISCO FRANCESCO (HSL DERTHONA)

PETTI ALESSIO (IMPERIA CALCIO SRL)

RAJA GABRIELE (LIGORNA 1922)

BENASSI MAIKOL (NOVARA FOOTBALL CLUB SRL)

RIGHETTI MARCO (LAVAGNESE 1919)

GAGLIARDI GIORGIO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

SCALZI FILIPPO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE (II INFR)

ALFIERO VINCENZO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

SIA ALESSIO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

TOS CRISTIAN (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

DIATTA PAPA BAKARY (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

BENEDETTO FABIO (CHIERI)

MAMAH KENNETH OBINNA (CITTA DI VARESE)

PREMOLI GABRIELE (CITTA DI VARESE)

COULIBALY BOUBACAR (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

RENOLFI FRANCESCO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

COPPOLA FAUSTO (IMPERIA CALCIO SRL)

CALZETTA MATTIA (LAVAGNESE 1919)

RASPA MATTEO (NOVARA FOOTBALL CLUB SRL)

LAROTONDA DIEGO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

FENATI GIOVANNI (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

BRONDI FILIPPO MARIA (VADO)

DI SALVATORE GABRIELE (VADO)

NICOLETTI LEONARDO (VADO)

AMMONIZIONE (I INFR)

QUITADAMO GABRIELE (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

ARECO LUCAS GABRIEL (BORGOSESIA CALCIO)

GUATIERI PIETRO (BORGOSESIA CALCIO)

MONTENEGRO SIMONE (CASALE A.S.D.)

ARPINO ANTONIO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

SPECCHIA GIOVANNI (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

GOMES DE PINA ALBERTO A. (LIGORNA 1922)

BATTISTELLO ANDREA (R G TICINO)

GABOARDI GIACOMO (SALUZZO)

GRECO MARIO (SALUZZO)