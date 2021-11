Atletica Leggera. Il Meeting Città di Savona torna il 18 maggio 2022

Mercoledì 18 maggio 2022: una data da segnare in agenda perché rappresenta il punto fermo per la partenza di una nuova stagione della grande atletica europea e italiana. È il giorno dell’“11° Meeting internazionale Città di Savona-Memorial Giulio Ottolia” un appuntamento ormai diventato un must nell’apertura dell’annata outdoor dei campioni dell’atletica: la data è stata ratificata nei giorni scorsi all’interno della convention di European Athletics svoltasi a Losanna (Svizzera). Per il terzo anno consecutivo l’evento organizzato dal CUS Savona con la collaborazione del CUS Genova e allestito dal direttore del meeting Marco Mura, sarà trasmesso in diretta su Rai Sport.

Da molti anni il Meeting internazionale Città di Savona è la più importante manifestazione di atletica della Liguria, ma non solo: sulla base dei risultati 2021 è anche nella top five italiana (4ª), nella top 50 europea (42ª) e nella top 100 mondiale (65ª). Proprio per questo, anche nel 2022, continuerà la collaborazione vincente con il brand Noberasco, “Main Sponsor Platinum” dell’evento.

La passata edizione è ancora negli occhi di tutti gli appassionati di atletica: a Savona Marcell Jacobs migliorò per la prima volta il record italiano dei 100 metri (9”95) e dalla Fontanassa iniziò idealmente il percorso d’oro che l’avrebbe portato al doppio titolo di Campione Olimpico a Tokyo, sui 100 metri e in una staffetta 4x100 “aperta” in prima frazione da Lorenzo Patta, rivelatosi al mondo proprio con il 10”13 corso a Savona. In quell’occasione arrivarono anche il 10”15 del primato nazionale dello Sri Lanka di Yupun Abeykoon e il 10”25 della miglior prestazione europea Junior 2021 di Matteo Melluzzo, poi bronzo Europeo U20.

Per 30 atleti l’edizione 2021 del Meeting Internazionale Città di Savona è stata il trampolino verso Tokyo: per la dominicana Marileidy Paulino verso un’Olimpiade doppiamente d’argento (400m e 4x400 mista). La stella straniera dell’ultimo happening atletico della Fontanassa è stata la britannica Dina Asher Smith, iridata 2019 dei 200 metri e fiancheggiata da Ricky Simms, storico manager del leggendario Usain Bolt.

Al 18 maggio 2022 mancano 180 giorni: il countdown è già iniziato.