Volley. Serrafrutta vince al tie break contro Santa Sabina, esordio vincente per gli alassini

La squadra di casa, reduce da due anni di stop forzato causa covid, guidata da Giovanni Trotta, ha esordito con la seguente formazione: Andrea Roggero, Manera, Alessio Roggero, Arimondo, Iebole, Quai in posizione di regista e Bertolotto libero.

Partenza non ai giri massimi per gli alassini, ma punto dopo punto è arrivata l'affermazione nel primo set per 25-14.