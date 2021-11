Calcio. Serie D, per il Vado è sempre segno "X": Aperi risponde a Bove, i rossoblu pareggiano 1-1 con il Chieri capolista

VADO - CHIERI 1-1 (52' Bove, 60' Aperi)

GAME OVER AL CHITTOLINA! ENNESIMO PAREGGIO PER IL VADO, CHE FRENA LA CORSA DELLA CAPOLISTA CHIERI. FINISCE 1-1 CON LE RETI DI BOVE E APERI

93' ultima chance dalla bandierina per il Chieri, Colantonio fa sua la sfera

90' tre di recupero

87' ancora Bove direttamente in porta, questa volta si supera Colantonio che mette in corner

86' fallo di mano di Brondi, cartellino giallo e punizione pericolosa a favore del Chieri. Siamo a circa venti metri, posizione centrale leggermente spostata sulla destra

84' Gerbino per Marras, forze fresche anche per Didu

80' Costantini e Casazza le prossime due mosse di Solari, fuori Cattaneo e Anselmo

78' punizione dalla trequarti di Giuffrida, stacco aereo di Capra che termina sul fondo dopo un rimpallo con il portiere Edo

73' non ce la fa Nicoletti, al suo posto l'altro '03 Favara

69' clamorosa traversa di Pautassi: sassata da più di trenta metri del centrocampista piemontese e sfera che si stampa sulla trasversale a Colantonio battuto

65' entra Brondi al posto di Di Salvatore, primo cambio ordinato da Solari

62' Pautassi impatta al volo un preciso cross di Marras, sinistro violentissimo che sfiora il palo alla sinistra di Colantonio

60' IL PAREGGIO DEL VADO! APERI! Solito schema sulla sinistra: Capra scatena la corsa di Anselmo, cross basso nel cuore dell'area di rigore dove Aperi, in scivolata, con un guizzo da attaccante consumato, spedisce il pallone in fondo al sacco.

54' una bella mazzata per i rossoblu, che non stavano rischiando praticamente nulla, pur non riuscendo a rendersi pericolosi dalle parti di Edo

52' GRAN GOL DI BOVE, CHIERI IL VANTAGGIO: punizione magistrale del centrocampista biancazzurro, sfera sotto l'incrocio dei pali. 0-1 al "Chittolina"

51' giallo per Brero e punizione dalla trequarti per i piemontesi

50' possesso in mano alla formazione di Solari, Chieri con tutti gli uomini dietro alla linea della palla e pronto a ripartire in contropiede

46' si ricomincia

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Chittolina", 0-0 tra Vado e Chieri

42' Aperi va direttamente in porta, il pallone non prende il giro giusto e termina a lato di poco

41' punizione dal limite a favore del Vado, atterrato Aperi dopo un duro scontro aereo con Conrotto

39' Foglia ci prova dal vertice dei sedici metri, mira sballata e sfera alta

38' ultimo spezzone del primo tempo con ritmi leggermente più blandi, Vado che gestisce il possesso e Chieri pronto a pungere di rimessa

31' colpo di tacco spettacolare di Capra a liberare il traversone di Anselmo, ancora Edo padrone dell'area piccola

29' Bianco per Ponsat, Didu costretto a cambiare la punta centrale

27' contatto in area tra Aperi e Benedetto, l'arbitro lascia proseguire, ma qualche piccolo dubbio resta

22' occasionissima per il Vado! Capra apre sulla sinistra per Anselmo, cross basso per Aperi che, di sinistro, calcia a botta sicura trovando la super risposta di Edo. Rossoblu a un passo dal vantaggio

15' ammonito Nicoletti, primo giallo del match. Brutta entrata ai danni di Ciccone

14' Cattaneo chiama, Edo risponde: sinistro angolato del centrocampista vadese, l'estremo difensore piemontese devia in corner

11' Pautassi se ne va troppo facilmente sulla sinistra, traversone arretrato da cui i piemontesi conquistano il quarto angolo dell'incontro. Attento Colantonio con i pugni ad allontanare la sfera

8' Aperi di testa scalda i guantoni di Edo, prima chance per il Vado proprio con il numero dieci siciliano

6' Solari e Didu si affidano al 4-3-3, grandi assenti Lo Bosco, Alvitrez e D'Iglio

5' ritmi subito alti con fiammate da una parte all'altra, traversone di Anselmo nel cuore dell'area dove Edo fa buona guardia in presa bassa

4' ancora in avanti il Chieri con l'ex di turno, Andrea Corsini, sfera in mezzo per Marras che, con il mancino, calcia centralmente favorendo l'intervento di Colantonio

3' sugli spalti del "Chittolina" presenti numerosi ragazzi del settore giovanile rossoblu, pronti ad incitare la formazione di Solari

2' subito pericolosa la squadra piemontese sugli sviluppi del corner battuto da Marras, Brero di testa mette sul fondo con qualche brivido concedendo un altro tiro dalla bandierina

1' si parte! Divisa rossoblu per il Vado, Chieri in maglia bianca e calzoncini azzurri

PRIMO TEMPO

Formazioni

VADO: Colantonio; Nicoletti, Brero, Tinti, Anselmo; Cattaneo, Giuffrida, Papi; Di Salvatore, Aperi, Capra

A disposizione : Cirillo, Gandolfo, Favara, Brondi, Casazza, Turone, Costantini, Carrer, Prina

Allenatore : Solari

CHIERI: Edo; Balan, Conrotto, Benedetto, Ciccone; Foglia, Bove, Pautassi; Marras, Ponsat, Corsini.

A disposizione : Gragnoli, Capra, Calò, Fioccardi, Garello, Dumani, Gerbino, Ciampolillo, Bianco