Calcio, Serie D. Vado - Chieri con i cerotti, ma i rossoblu sognano lo sgambetto alla capolista

Match di cartello alle 14:30 allo stadio Ferruccio Chittolina di Vado Ligure, dove i rossoblu di mister Matteo Solari sono attesi dalla sfida contro la capolista Chieri.

Un match per il quale i numeri più recenti ne sottolineano l'importanza nel quartier generale vadese: Capra e compagni attendono il ritorno al successo quasi da un mese e mezzo, così come l'esultanza per un gol realizzato, mancata negli ultimi tre incontri.

Dall'infermeria arrivano voci dissonanti, con Loreto Lo Bosco ai box per una possibile lesione tendinea e il rientro, inizialmente in panchina di Nicholas Costantini. Da a valutare anche Brondi e Giuffrida, mentre in difesa spazio alla nuova coppia centrale, complice la squalifica di De Bode, formata da Brero e Tinti.

Sul fronte offensivo dovrebbe essere confermato il tridente, con Capra riferimento centrale affiancato da Aperi e Leonardo Di Salvatore.

Solari non si attende sorprese dal collega Didu, i due sono amici di lunga data, anche a causa delle due assenze importanti che condizioneranno i torinesi: Alvitrez e D'Iglio.

Il fischio d'inizio è fissato alle 14:30, livescore e webcronaca su Svsport.it