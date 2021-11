Cengio. L'accusa di mister Marian Stefan: "Un giocatore del Plodio ha rivolto un insulto razziale a un nostro giocatore. La decisione di ritirare la squadra dal campo è stata mia"

Il torno di voce di mister Marian Stefan si fa subito particolarmente segnato non appena al tecnico del Cengio si chiedono le motivazioni per cui i granata hanno abbandonato il campo durante il match odierno con il Plodio.

La sintesi dell'allenatore è chiara: insulti razzisti a un proprio giocatore.

"E' stata una giornata davvero brutta, pensando al fatto che in Seconda Categoria si debba andare in campo sostanzialmente per divertirsi.

Purtroppo uno dei nostri ragazzi ha infatti ricevuto un insulto razzista da parte di un giocatore del Plodio. A quel punto ho deciso di far rientrare la squadra negli spogliatoi e di chiudere in quel momento la partita. Un gesto che rifarei e nel caso rifarò, seppur ci possa costare la sconfitta a tavolino.

Una volta rientrati negli spogliatoi l'arbitro ci ha chiesto di non fare la doccia, chiedendoci cosa fare.

Il giocatore insultato ci ha spinto a tornare in campo, anche per lui, ma dopo pochi minuti il direttore di gara ci ha detto che il match non sarebbe potuto riprendere.

E' paradossale che nel 2021 persone perbene, integrate, che lavorano e che rispettano le regole vengono insultate per il colore della pelle o il paese di provenienza. Io per primo sono straniero e particolarmente sensibile a questo tema e lo ribadisco: nel caso ricapitasse un episodio simile ritireremo la squadra dal campo".