Calciomercato. La Cairese libera Mattia Grandoni. "Accordo con il Savona trovato in pochissimi minuti"

Dopo il botta e risposta mediatico dello scorso fine settimana, la conclusione della querelle relativa al passaggio di Mattia Grandoni al Savona si è rivelata particolarmente rapida e agevole.

A confermarlo è il direttore generale della Cairese, Franz Laoretti:

"Devo dire che la chiacchierata con il presidente Marinelli è stata super veloce. Il Savona ha accettato tutte le nostre condizioni con spirito propositivo, senza creare difficoltà al buon esito dell'accordo.

Siamo dispiaciuti per aver perso il ragazzo ma auguriamo a lui il meglio, così come al Savona nel suo percorso.

Ora stiamo lavorando per inserire due pedine, soprattutto in ottica della prossima stagione, da poter inserire il prima possibile in organico".