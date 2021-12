Calcio, Eccellenza: Vetta, coda e zona playoff, sarà una 13° giornata da circoletto rosso

Con le partite odierne saranno solo dieci gli incontri che mancheranno alla fine della prima fase della stagione e forse mai come oggi i risultati maturati al termine dei 90 minuti di gioco saranno importanti per stabilire determinati equilibri nella graduatoria.

In primis per lo scontro diretto in vetta, che vedrà protagonisti il Taggia e l'Albenga, ma anche in coda, dato che l'Alassio è di fatto all'ultima chiamata contro il Varazze per mantenere aperta la lotta per evitare la retrocessione diretta.