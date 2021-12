Calcio. Ligorna. Monteforte dopo il ko con il Vado: "Gara equilibrata, rossoblu con grande qualità in ripartenza"

Il Ligorna cede il passo al Vado in extremis nel terzo derby ligure nel Girone A di Serie D. La rete di Aperi a tempo quasi scaduto regala i tre punti ai Rossoblù, con gli uomini di Mister Monteforte che interrompono così la striscia di due vittorie consecutive conquistate contro RG Ticino e Sestri Levante.

Una gara molto equilibrata quella andata in scena a Genova, con il Ligorna a condurre il gioco e il Vado a sfruttare le ripartenze nei primi due terzi di sfida. Al 53' il momento “sliding doors” della sfida, quando Donaggio coglie la traversa con un’incornata su calcio d’angolo. Da lì in poi gli avversari iniziano a spingere, impegnando più volte un Atzori superlativo, fino alla rete nel recupero segnata da Aperi.

Questo il commento di Mister Monteforte sulla prestazione dei Biancoblù: «Una partita in equilibrio, molto bella e giocata. Noi a costruire, loro a ripartire con grandissima qualità. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni ma quando è così in equilibrio e tale equilibrio si spezza è difficile riprendersi, specie al 91'. Credo che non meritassimo di perdere ma la palla è finita dentro ed è andata così. Abbiamo avuto occasioni importanti all'inizio del secondo tempo ma non le abbiamo sfruttate».

Questo il commento sul cammino nelle ultime tre partite: «Il bilancio è buono. Abbiamo fatto due vittorie ma soprattutto prestazioni, e anche oggi buona prestazione. Eravamo ancora un po' in emergenza, soprattutto a centrocampo, con Botta e Bacigalupo ancora indisponibili. Abbiamo sofferto un po’ in freschezza ma i giocatori che hanno giocato hanno dato veramente tutto».