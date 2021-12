Calcio. Anche il sindaco di Albenga condanna l'aggressione all'arbitro Semini: "Una macchia, piena solidarietà al direttore di gara"

Il comune di Albenga esprime solidarietà a Vittorio Semini. l'arbitro di calcio aggredito durante la partita tra Pontelungo e San Filippo Neri disputata nella giornata di ieri.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Quello che è accaduto durante la partita disputatasi nella giornata di ieri presso lo stadio "A. Riva" di Albenga ha macchiato una bella domenica sportiva durante la quale due squadre cittadine, Pontelungo e San Filippo Neri, avrebbero dovuto affrontarsi con quella rivalità positiva in grado di far crescere e migliorare".

"Lo sport è strumento per insegnare e diffondere i valori del rispetto e della sana competizione che non deve mai sfociare in violenza. Voglio manifestare, a nome mio e dell’intera Amministrazione, piena solidarietà all’arbitro Vittorio Semini aggredito durante l’incontro di ieri".

"Mi auguro che episodi simili non debbano mai più ripetersi, sia all’interno del campo da calcio che sulle tribune perché nessun tipo di violenza può essere tollerata o giustificata" conclude il primo cittadino.