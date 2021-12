Calcio, San Filippo Neri. L'amarezza di mister Rattalino dopo l'aggressione a Semini: "Chi ha sbagliato pagherà. Mi auguro che Vittorio torni ad arbitrare quanto prima"

Dal tono di voce di Simone Rattalino si percepisce in maniera limpida il rammarico per quanto avvenuto ieri sera all'Annibale Riva.

"Quando si verificano situazioni di un certo tipo, che esulano dalle dinamiche di campo, non si può che esprimere un sentimento di condanna. La violenza fisica o verbale vanno censurate e sono rimasto particolarmente amareggiato per quanto avvenuto a Semini.

Conosco Vittorio abbastanza bene lavorando ad Alassio ed è un bravissimo ragazzo. Già ieri sera l'ho chiamato per ribadirgli la mia personale vicinanza, con l'augurio che possa tornare ad arbitrare il più presto possibile, senza scorie psicologiche per quanto successo ieri sera.

Insieme al mio staff abbiamo fatto il possibile per limitare i danni, ma con un capannello del genere era impossibile riportare la calma in pochi secondi".

"Chi ha compiuto determinati gesti se ne assumerà le responsabilità, ma inevitabilmente una traccia, dopo avvenimenti del genere, resta. L'auspicio è che da un episodio censurabile si possa trarre il giusto insegnamento per migliorarci. Viviamo in un mondo incattivito, dove per una partita di Prima Categoria si segna una rete di mano o si reagisce in maniera inopportuna a una svista arbitrale".