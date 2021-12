Seconda Categoria: Ancona-Santanelli rispediscono il Vadino in vetta. Alla Sanremo2000 non basta un grande Alemanno

VADINO – POLISPORTIVA SANREMO2000 2-1

Marcatori: 3’ Ancona (V); 54’ Alemanno (S); 55’ Santanelli (V)

VADINO – Scola, Basso, Valentino, Bonsignorio, Prudente, Vigorito, Ancona, Pollio, Milazzo, Conforti cap., Tomao. A disposizione: Pastorino, Miserendino, Licata, Balbo, Seghizzi, Santanelli, Berra, Gaino. All.: Giunta

SANREMO2000 – Valente, Meo, Morano, Sichi, Soscara, Daldi cap., Alemanno, Muratore, Comparato, Campagnini, Di Donato. A diposizione: Ghiso, Morano, Lagorio, Aiello, Hasmadhi, Dito, Ochisor.

E’ stata una domenica lunghissima per il Girone A della Seconda Categoria Ligure ma alla fine non cambia nulla. Pur soffrendo, il Vadino batte 2-1 una coriacea Polisportiva Sanremo2000 e rimane in vetta appaiato all’altra squadra matuziana, la Virtus.

Pronti, via al ‘Riva’ e Andrea Ancona rientra sul sinistro facendo partire il fendente che batte Valente. L’ala chiude una settimana da incorniciare dopo la rete infrasettimanale in Coppa Liguria. La squadra di Mister Giunta gestisce ma non riesce a chiudere la contesa; soffre così il rientro in gara della Sanremo2000, trascinata da un Simone Alemanno in grande spolvero. Il fantasista classe ’99, a inizio ripresa, dapprima sfiora il gol da calcio di punizione poi trova il bersaglio grosso con una conclusione dal limite dell’area.

Giusto il tempo di mettere la palla al centro del campo e il Vadino rimette la testa avanti: il neo entrato Alessandro Santanelli protegge la sfera e scarica sotto l’incrocio. Il giocatore ritrova il gol a quasi due mesi dalla marcatura in Coppa contro il Ceriale B. Gioco, partita, incontro perché gli ingauni riescono a mantenere le distanze e conquistare poi i tre punti.

Nel prossimo turno, il Vadino andrà a Ventimiglia mentre la Polisportiva Sanremo2000 ospiterà la Villanovese di Mister Morbelli e proverà a risollevarsi dalla zona playout.