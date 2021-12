Volley femminile: la Virtus Sestri passa 3-2 al Tie Break contro Carcare. Gli scatti più belli a firma di Bruno Oliveri

Partita molto bella ed avvincente quella fra le giovani carcaresi e le esperte sestresi che annoverano tra le proprie fila una carcarese doc Caterina Ivaldo che nel sodalizio biancorosso è cresciuta e giocato per quasi due lustri. Le valligiane di fronte al proprio pubblico partono come sempre determinate e si assiste ad un set molto equilibrato, proprio sul finale la spuntano le biancorosse 25 a 21. Da qui in poi inizia un alternanza di set dove una compagine ha la meglio sull'altra. Senza storia il secondo, dove le ragazze di casa non entrano mai nel set perdendolo 25 a 17, risorgono poi nel terzo imponendosi 25 a 13, con un imbarazzante 8 a 0 iniziale a loro favore. Ricadono nel torpore nel quarto perdendo 25 a 16. Si va così al tie break che mette finalmente in risalto il gioco corale di entrambe le formazioni con le difese sicuramente sugli scudi, mentre trovano entrambe molte difficoltà a mettere palla a terra, per cui si assistono a degli scambi lunghissimi che impegnano non poco le atlete sul parquet. Partono bene le genovesi che vengono però raggiunte dalle mai dome padrone di casa, si va avanti punto a punto per chiudersi 24 a 22 per le ospiti che finalmente possono festeggiare, mentre rimangono deluse le giovani carcaresi che nonostante l'impegno e determinazione hanno pagato la loro inesperienza a gestire certe situazioni, sabato prossimo giocheranno la terza partita consecutiva in casa con la Serteco e potranno riscattarsi.