La pallavolista albisolese Ilaria Spirito conquista il web: virale il video dei palleggi prima di un match con la Nazionale

Un gesto tecnico eseguito con naturalezza, qualche secondo di spettacolo e il web si è acceso. È diventato virale il video pubblicato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile che ritrae Ilaria Spirito durante il riscaldamento a Genova, in occasione del match contro la Serbia valido per il torneo internazionale AIA AeQuilibrium Cup Women Elite.

Sulle note di "Mas Que Nada", il classico della musica brasiliana reso celebre da Sergio Mendes, il libero azzurro e del Chieri '76, si è lasciata andare a una serie di palleggi eseguiti con grande disinvoltura, mostrando un controllo del pallone che ha conquistato tifosi e appassionati. Il filmato ha rapidamente fatto il giro dei social, superando le 331 mila visualizzazioni su Instagram.

Per chi conosce il percorso sportivo della campionessa olimpica originaria di Albisola Superiore, però, non si tratta di una sorpresa. Prima di intraprendere definitivamente la carriera nella pallavolo, infatti, Spirito ha praticato calcio fino alla seconda media, sviluppando una familiarità con il pallone che ancora oggi emerge in occasioni come questa.

A rubare la scena sono stati così anche i palleggi nel prepartita, diventati rapidamente uno dei contenuti più commentati dagli utenti.

Sotto il post non sono mancati i messaggi ironici dei tifosi, molti dei quali hanno scherzato chiedendo di vedere Spirito addirittura in attacco, conquistati dalla tecnica e dalla sicurezza mostrate nel video.