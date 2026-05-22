Il ritorno del grande volley a Genova: la Nazionale femminile di Velasco sbarca al "Palasport", stasera alle 21.00 il debutto con la Serbia

A sette anni di distanza dal collegiale di Alassio, la Liguria, e in particolare il Palasport di Genova - dove nel 1992 gli azzurri conquistarono la World League nella finale contro Cuba - è pronta a riabbracciare la Nazionale femminile di volley. Le ragazze di Velasco, campionesse olimpiche e del mondo in carica, tornano in riviera per l'AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, quadrangolare di assoluto livello che vedrà protagoniste, oltre all'Italia, anche Serbia (prima avversaria delle azzurre questa sera alle ore 21.00), Polonia e Turchia.

Un appuntamento cruciale in vista della Nations League al via nel mese di giugno e degli Europei in programma a fine agosto, soprattutto per testare la crescita delle tante giovani convocate per l''occasione dal CT Velasco campione di tutto: con Egonu, Sylla, Danesi, Fahr e Orro ancora a riposo, ecco in rampa di lancio, tra le altre, Cambi in palleggio, Omoruyi, Nervini e Giovannini schiacciatrici, Nkawalor e Manfredini al centro, Diop e Adigwe opposti, Fersino libero.

Ma c'è particolare attesa per il rientro e il debutto da schiacciatrice in posto 4, dopo il recente passato da opposto, di Ekaterina Antropova, che dovrebbe scendere in campo nella serata di sabato - quando non ci saranno Omoruyi e Nwakalor - in occasione della rivincita della finale mondiale contro la Turchia in un Palasport completamente sold out.

Vivrà invece l'emozione speciale di indossare la maglia azzurra nella sua Liguria l'albisolese Ilaria Spirito, già campionessa olimpica a Parigi, pronta a tornare in Nazionale e a raccogliere, insieme a Fersino, il testimone di Moki De Gennaro, che proprio la scorsa estate, con l'oro mondiale, ha dato l'addio ai colori azzurri.

Tutte le ragazze convocate dal CT Velasco per gli impegni di Genova :

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Scola

Centrali: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Linda Manfredini

Schiacciatrici: Alice Tanase, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova

Opposti: Merit Adigwe, Bintu Diop, Josephine Obossa

Libero: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino

Il calendario completo dell' AIA AeQuilibrium Cup Women Elite

22/05 ore 17.00: Polonia-Turchia

22/05 ore 21.00: Italia-Serbia

23/05 ore 17.00: Polonia-Serbia

23/05 ore 21.00: Italia-Turchia

24/05 ore 17.00: Turchia-Serbia

24/05 ore 21.00: Italia-Polonia