Volley | AeQuilibrium Cup 2026, trionfano Liguria Centro tra i ragazzi e Liguria Ponente tra le ragazze

Grande spettacolo al Palasport di Spezia per l’AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori 2026, la tradizionale manifestazione della Federvolley che ha visto protagoniste le selezioni Under 14 della Liguria. Al termine di una giornata intensa e ricca di emozioni, il titolo maschile è andato alla selezione Liguria Centro, mentre in campo femminile a festeggiare è stata la Liguria Ponente.
Percorso netto per la rappresentativa maschile del Liguria Centro, capace di imporsi senza concedere set alle avversarie. Nella prima sfida i ragazzi del Centro hanno superato il Levante con un convincente 3-0 (25/20, 25/15, 25/19), per poi ripetersi contro il Ponente con un altro secco 3-0 (25/8, 25/17, 25/11).
Alle spalle dei vincitori si è classificata la selezione del Liguria Levante, che nella gara decisiva per il secondo posto ha avuto la meglio sul Ponente in quattro set (25/21, 25/15, 22/25, 25/22).
La classifica finale maschile ha visto quindi:
- Liguria Centro
- Liguria Levante
- Liguria Ponente
Molto equilibrato il torneo femminile, deciso dall'ultimo incontro della manifestazione. La Liguria Ponente aveva esordito superando il Levante per 3-1 (25/20, 25/10, 23/25, 25/14), mentre la Liguria Centro aveva battuto il Levante con un netto 3-0 (25/22, 25/20, 25/10).
Nella sfida che assegnava il trofeo, la formazione del Ponente ha avuto la meglio sul Centro per 3-1. Dopo aver conquistato i primi due set (25/16, 25/15), le ponentine hanno subito il ritorno delle avversarie nel terzo parziale (9/25), prima di chiudere i conti nel quarto set sul 25/19.
La classifica finale femminile:
- Liguria Ponente
- Liguria Centro
- Liguria Levante
Al termine della manifestazione spazio alle premiazioni, accolte dagli applausi del pubblico presente. A consegnare i riconoscimenti agli arbitri è stato il fischietto di Serie A Luigi Peccia. Premiati Mattia Vascon, Rebecca Sabato, Salvatore Pennetti, Alessio Benvenuto, Mattia Senesi e Davide Ruffino.
L'assessore allo sport del Comune della Spezia, Alberto Giarelli, ha invece premiato i migliori atleti del torneo.
Migliori palleggiatori
- Alessandro Gemisio
- Giada Guerci
Migliori liberi
- Lorenzo Fazio
- Rachele Malatesta
Migliori centrali
- Fabio Perata
- Martina Motto
Migliori attaccanti
- Alessio Lombardi
- Maria Elisa Enache
MVP del torneo
- Alessandro Canton
- Alessia Rossi