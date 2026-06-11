Volley | AeQuilibrium Cup 2026, trionfano Liguria Centro tra i ragazzi e Liguria Ponente tra le ragazze

Grande spettacolo al Palasport di Spezia per l’AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori 2026, la tradizionale manifestazione della Federvolley che ha visto protagoniste le selezioni Under 14 della Liguria. Al termine di una giornata intensa e ricca di emozioni, il titolo maschile è andato alla selezione Liguria Centro, mentre in campo femminile a festeggiare è stata la Liguria Ponente.





Percorso netto per la rappresentativa maschile del Liguria Centro, capace di imporsi senza concedere set alle avversarie. Nella prima sfida i ragazzi del Centro hanno superato il Levante con un convincente 3-0 (25/20, 25/15, 25/19), per poi ripetersi contro il Ponente con un altro secco 3-0 (25/8, 25/17, 25/11).

Alle spalle dei vincitori si è classificata la selezione del Liguria Levante, che nella gara decisiva per il secondo posto ha avuto la meglio sul Ponente in quattro set (25/21, 25/15, 22/25, 25/22).

La classifica finale maschile ha visto quindi:

Liguria Centro Liguria Levante Liguria Ponente





Molto equilibrato il torneo femminile, deciso dall'ultimo incontro della manifestazione. La Liguria Ponente aveva esordito superando il Levante per 3-1 (25/20, 25/10, 23/25, 25/14), mentre la Liguria Centro aveva battuto il Levante con un netto 3-0 (25/22, 25/20, 25/10).

Nella sfida che assegnava il trofeo, la formazione del Ponente ha avuto la meglio sul Centro per 3-1. Dopo aver conquistato i primi due set (25/16, 25/15), le ponentine hanno subito il ritorno delle avversarie nel terzo parziale (9/25), prima di chiudere i conti nel quarto set sul 25/19.

La classifica finale femminile:

Liguria Ponente Liguria Centro Liguria Levante





Al termine della manifestazione spazio alle premiazioni, accolte dagli applausi del pubblico presente. A consegnare i riconoscimenti agli arbitri è stato il fischietto di Serie A Luigi Peccia. Premiati Mattia Vascon, Rebecca Sabato, Salvatore Pennetti, Alessio Benvenuto, Mattia Senesi e Davide Ruffino.

L'assessore allo sport del Comune della Spezia, Alberto Giarelli, ha invece premiato i migliori atleti del torneo.



Migliori palleggiatori

Alessandro Gemisio

Giada Guerci

Migliori liberi

Lorenzo Fazio

Rachele Malatesta

Migliori centrali

Fabio Perata

Martina Motto

Migliori attaccanti

Alessio Lombardi

Maria Elisa Enache

MVP del torneo