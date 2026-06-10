Volley Camp 2026: a Santo Stefano d’Aveto una settimana di sport, crescita e alta specializzazione

Una settimana di pallavolo, formazione e condivisione immersi nella natura dell’Appennino ligure. Dal 28 giugno al 4 luglio 2026 Santo Stefano d’Aveto ospiterà il “Volley Camp 2026”, appuntamento dedicato alle giovani atlete che desiderano perfezionare il proprio percorso tecnico e sportivo.

L’iniziativa rientra nel progetto House of Volley, realtà che unisce competenze, esperienze e progettualità di diverse società con l’obiettivo di offrire opportunità di crescita sempre più qualificate alle nuove generazioni della pallavolo.

Il camp, organizzato da Pallavolo La Spezia e Serteco Volley School Genova, in collaborazione con Granda Volley Academy Cuneo, si svolgerà presso il rinnovato centro sportivo di Santo Stefano d’Aveto, con ospitalità all’Hotel La Baita. Un contesto ideale dove strutture moderne, ambiente montano e passione sportiva si incontrano per dare vita a un’esperienza formativa di alto livello.

L’attività è rivolta alle ragazze nate nel 2012, 2013 e 2014 che abbiano già maturato esperienze nei campionati giovanili FIPAV. Durante la settimana le partecipanti saranno seguite da tecnici qualificati attraverso un programma di specializzazione finalizzato al miglioramento degli aspetti tecnici, tattici e atletici della disciplina.

Tra i protagonisti del Volley Camp 2026 ci sarà anche Mattia Antola, neo direttore tecnico di Libellula Volley e tecnico di prestigio del progetto House of Volley. La sua presenza rappresenta un ulteriore valore aggiunto per un’iniziativa che punta a offrire alle giovani atlete un’esperienza tecnica di alto profilo, attraverso il confronto con professionisti di comprovata esperienza.

Un’occasione preziosa per allenarsi, confrontarsi e crescere, condividendo la passione per la pallavolo in un ambiente stimolante e ricco di valori sportivi. I posti disponibili sono limitati.