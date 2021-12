Danza: è stato un natale sulle punte a Varazze

Giovedì 23 dicembre 2021 a Varazze, alle ore 17:00 in piazza Beato Jacopo sulle note dello "Schiaccianoci" di Tchaikovsky e il swing di Duke Ellington, l' A.S.D. Danzastudio Varazze di Giovanna Badano, ha augurato un Buon Natale di gusto e di bravura che ha entusiasmato il folto e distanziato pubblico, in una cornice di musica e di colori veramente encomiabile.

Il corpo di ballo, possiamo chiamarlo tranquillamente così, ha dimostrato ancora una volta il valore della Scuola di Danza varazzina, portando una nota di grazia in numerosi eventi, fiore all'occhiello della “Città delle Donne”.

Applausi scroscianti per tutte le brave e belle danzatrici, e al Fred Astaire nostrano Luca Cerati (il figlio della Badano), che ha dato una dimostrazione eccellente di Tip Tap, confermando anch'esso il livello raggiunto in questo non facile ballo "picchiettato".