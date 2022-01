Calcio, Letimbro. Oliva seccato dalle dichiarazioni della Sampierdarenese: "Nessuno qui trae vantaggio da una situazione pandemica"

E' un Maurizio Oliva particolarmente infastidito dopo l'ufficializzazione del rinvio tra Letimbro e Sampierdarenese.

Non tanto per il rinvio in sè, auspicato dai gialloblu a causa dell'elevato numero di positività da Covid19, quanto per le dichiarazioni rilasciate dalla Sampierdarenese.

"La partita è stata rinviata - ha esordito Oliva - fortunatamente la federazione ha avuto modo di verificare i tesseramenti e la partita è stata rinviata a data da destinarsi.

Mi è però particolarmente spiaciuto leggere determinate prese di posizione della Sampierdarenese, dopo che, a inizio settimana, il direttore sportivo Fusaro mi ha segnalato due loro positività.

Nessuno si permetta di insinuare che la Letimbro provi a trarre vantaggio nel corso di una situazione pandemica. Su questo il sottoscritto e la società non transigono.

Ora incontreremo diverse difficoltà con l'iter relativo al return to play: per noi anche 200 euro per 5 visite fanno la differenza. Così non si può andare avanti, la burocrazia sta creando difficoltà non indifferenti: perchè un asintomatico dovrebbe effettuare la visita medica?"