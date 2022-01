Calcio. Eccellenza: è un "Tota" Carballo da urlo, l'Albenga espugna Arenzano in rimonta: al "Gambino" finisce 3-1

ARENZANO - ALBENGA 1-3 (58' Baroni, 62' Carballo, 69' Carballo, 79' T. Graziani)

Finisce qui la sfida! Vittoria in rimonta per l'Albenga, che supera 3-1 l'Arenzano. Tutte le reti nella ripresa: apre Baroni al 58', poi le reti di Carballo e Graziani T. regalano tre punti importantissimi ai bianconeri, ormai praticamente certi di un posto tra le prime cinque

90' tre di recupero

86' rasoiata di Deri dai ventidue metri, Vernice si distende e controlla a terra

81' standing ovation per Carballo, al suo posto Belvedere

79' IL TRIS DELL'ALBENGA! Perfetto contropiede degli ingauni: Campelli serve al centro Carballo che, con grande altruismo, appoggia per l'accorrente T. Graziani, dribbling secco ai danni del diretto avversario e rasoterra che buca Catanese per la terza volta

76' padroni di casa nuovamente proiettati in avanti, Mancini tenta la conclusione di controbalzo trovando la respinta in angolo di Gargiulo

71' il momentaneo vantaggio dell'Arenzano ha scosso la formazione di Lupo, capace di trovare due gol nel giro di sette minuti sfruttando le uniche vere occasioni create fin qui: nota di merito per il centravanti argentino, due reti da attaccante di razza in una partita di grande sofferenza

69' GRANDISSIMO GOL DI CARBALLO! LA RIBALTA L'ALBENGA! Sponda aerea di G. Graziani che lancia il "Tota" a tu per tu con Catanese, sinistro in corsa a fil di palo e palla in fondo al sacco.

62' CARBALLO! L'ALBENGA TROVA SUBITO L'1-1! Girata dal limite dell'area piccola dopo un'azione sviluppatasi sulla destra, nulla da fare per Catanese

61' Galleri per Craviotto, prima sostituzione anche per la squadra biancorossa

58' ARENZANO IN VANTAGGIO! BARONI! Bella trama in velocità sulla destra, Fossati si incunea in area e trova il corridoio vincente per Baroni, bravo ad appoggiare in rete da pochi passi. 1-0 al "Gambino", gol meritato per la formazione di casa

56' Calcagno al posto di Dagnino, primo cambio per l'Albenga

55' Gargiulo scalcia un avversario all'altezza del centrocampo, giallo per il numero venti argentino

54' giallo per i due tecnici Lupo e Feroldi, sfida che si sta incattivendo in questi primi minuti del secondo tempo

52' punizione dalla trequarti destra calciata da Sancinito, Catanese in presa alta mette tutti d'accordo

47' Minardi tenta la soluzione da più di quaranta metri, sfera non distante dall'incrocio ma che non crea problemi a Vernice

46' squadre di nuovo in campo, nessun cambio per Feroldi (che sostituisce l'assente Corradi) e Lupo

SECONDO TEMPO

45' si chiude senza recupero la prima frazione di gioco: ai punti, più Arenzano che Albenga, ma il parziale è ancora fermo sullo 0-0. Tra poco il racconto della ripresa

40' cross sul secondo palo dove è T. Graziani ad arpionare la sfera, pur non riuscendo a trovare il bersaglio

39' veloce ribaltamento di fronte e Albenga che conquista una punizione dal vertice destro dell'area di rigore, Sancinito ovviamente pronto a battere

38' si divora un'altra nitida chance l'Arenzano: Fossati dialoga bene con Craviotto al limite dei sedici metri, ma al momento del tiro sbuccia il pallone non riuscendo a calciare in maniera efficace verso la porta di Vernice

35' discesa sulla destra di Campelli, traversone in mezzo dove Carballo viene anticipato sul più bello a pochi passi dalla porta

33' Albenga poco incisiva fin qui, possesso palla superiore agli avversari che riescono comunque ad arginare i tentativi bianconeri, spesso per vie centrali

30' giallo per Sancinito, primo ammonito anche tra le file ingaune

23' ARENZANO A UN PASSO DAL VANTAGGIO: improvvisa conclusione dalla lunga distanza da parte di Fossati, sfera che si stampa sul palo con Vernice proteso in tuffo

17' Sancinito calcia direttamente in porta, conclusione debole e centrale raccolta senza problemi da Catanese

16' Dagnino strappa il pallone Ghigliazza, costretto poi a trattenere l'ex Vado lanciato verso l'area avversaria, altro cartellino estratto dal signor Grandi di Novi Ligure

15' sventagliata di Sancinito a pescare al limite Campelli, pallone in profondità per Carballo fermato in posizione di fuorigioco

12' ancora pericoloso l'Arenzano, Minardi conclude da posizione favorevole trovando la pronta risposta di Vernice, che respinge di piede. Nel frattempo ammonito Baroni per proteste

8' padroni di casa che spingolo molto a sinistra, traversone di Rossi su cui Gargiulo fa buona guardia liberando l'area

4' avvio subito pimpante con ritmi sostenuti da una parte all'altra

1' si parte! Completo nero con motivi rossi per l'Arenzano, Albenga in tenuta bianca con banda diagonale nera

PRIMO TEMPO

Formazioni:

ARENZANO: Catanese, Deri, Rampini, Damonte A., Rossi, Cosentino, Fossati, Ghigliazza, Craviotto, Baroni, Minardi.

A disposizione : Lucia, Pirozzi, Baroni, Cistaro, Damonte L., Rusca, Mancini, Lupi, Galleri

Allenatore : Feroldi

ALBENGA: Vernice, Barisone, Sancinito, Dagnino, Carballo, Basso, Gargiulo, Campelli, Graziani G., Graziani T., Puddu.

A disposizione : Scalvini, Calcagno, Lupo, Di Bella, Amich, Gibilaro, Coulibaly, Belvedere, Beluffi