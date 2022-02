Calcio. Venerdì il Trofeo di Euro 2020 sarà in esposizione a Genova per tutti gli appassionati

Il Trofeo vinto dagli Azzurri di Roberto Mancini a Wembley nello scorso mese di luglio, arriva a Genova. La Coppa Euro 2020 sarà esposta venerdì prossimo 4 febbraio dalle ore 8 alle 17 nel porticato di Palazzo Ducale.



Una giornata speciale per tutti gli appassionati di calcio e soprattutto per le società calcistiche liguri i cui presidenti incontreranno il numero uno della Figc Gabriele Gravina insieme al Commissario Lnd Giancarlo Abete.

Il Consiglio Direttivo della Figc Lnd Liguria, presieduto da Giulio Ivaldi, ha promosso questo importante momento di confronto con i vertici nazionali e, a Palazzo Ducale, ci saranno anche le massime autorità istituzionali e sportive.

Per i tanti giovani delle scuole calcio sarà una occasione davvero imperdibile per ammirare la Coppa vinta dalla Nazionale italiana. Un selfie, una carezza. Un momento davvero unico per chi ama il calcio e ogni giorno si impegna con il sogno di calcare importanti palcoscenici.

Più volte si è detto che c'è stata una importante "rappresentanza genovese" nella Nazionale che ha trionfato agli Europei. Adesso in Liguria arriva proprio quel simbolo di gioia che ha unito l'intero Paese nella scorsa estate.

In tanti "passeranno" a Palazzo Ducale, anche solo per un attimo, per ammirare la Coppa intitolata a Henry Delaunay, dirigente francese e primo segretario generale dell’UEFA, ideatore degli Europei di calcio.