Giudice Sportivo. Promozione. Il Soccer Borghetto perde mister Brignoli e Marco Carparelli per due giornate

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 30/ 1/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

GAMBETTA ROBERTO (CELLE RIVIERA CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

BRIGNOLI DAVIDE (SOCCER BORGHETTO)

Al termine della gara rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA

MONTE FABRIZIO (BRAGNO)

MUZIO FABIO (REAL FIESCHI)

(sanzione attenuata per l'essersi scusato della condotta tenuta)

AMMONIZIONE (III INFR)

BRIGNOLI DAVIDE (SOCCER BORGHETTO)

AMAROTTI CLAUDIO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

MUZIO FABIO (REAL FIESCHI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GUIDOTTI FEDERICO (BORZOLI)

Alla notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CASORIA ANDRES (MARASSI 1965)

CARPARELLI MARCO (SOCCER BORGHETTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NAZARENO LASTRA JEAN PIERCE (GOLIARDICAPOLIS 1993)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOGLIOLO FEDERICO (BAIA ALASSIO CALCIO)

DELFINO ENRICO (BAIA ALASSIO CALCIO)

SIBERIE RICHMAR SIMON SABINO (CAMPOROSSO)

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)

BUSI MORRIS (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GARBINI PABLO ANDRES (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MURTAS ANDREA (GOLIARDICAPOLIS 1993)

CANTONI LEONARDO (MAGRA AZZURRI)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

GIANNARELLI MARCO (MAGRA AZZURRI)

BRICCHI FILIPPO (VALLESCRIVIA 2018)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BARCELLONA RICCARDO (CELLE RIVIERA CALCIO)

BRUZZONE FRANCESCO (CELLE RIVIERA CALCIO)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MANGONE ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

ROMITI NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

GALLIO FEDERICO (REAL FIESCHI)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (III INFR)

MORABITO LUCA (BAIA ALASSIO CALCIO)

RIZZO SIMONE (BRAGNO)

LUCI MATTEO (CAMPOROSSO)

BADOINO ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FERRARA LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

ROLLA GABRIELE (FORZA E CORAGGIO)

GASHI FABIAN (GOLFO DIANESE 1923)

CERRONE FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

NAZARENO LASTRA JEAN P. (GOLIARDICAPOLIS 1993)

PRADO ARTEAGA MARIO S. (GOLIARDICAPOLIS 1993)

ATZENI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

REBECCHI DAVIDE (MARASSI 1965)

PRIVINO VALENTINO (REAL FIESCHI)

STALTARI SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

CHIAPPINI FABIO (TARROS SARZANESE SRL)

MARRANI EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (II INFR)

DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)

IEZZI LEO (CAMPOROSSO)

TRUISI MATTEO (CAMPOROSSO)

BURLANDO TOMMASO (CELLE RIVIERA CALCIO)

NAOUI MOURAD (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CAMPIGLI MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SARTI SIMONE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MARELLA NICOLO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

RAFFETTI FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

ROMANO THOMAS (LEVANTO CALCIO)

FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

SCAGNETTO ANDREA (MARASSI 1965)

BOCCARDO NICOLO (SERRA RICCO 1971)

BULGARELLI ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)

DI LEO CRISTIAN (VELOCE 1910)

SOFIA GIACOMO (VELOCE 1910)

CECON GIACOMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

GERINI GIUSEPPE (BAIA ALASSIO CALCIO)

OSMAN MAJID (BRAGNO)

COSENTINO ANDREA (CELLE RIVIERA CALCIO)

PICCARDO DAVIDE (CELLE RIVIERA CALCIO)

FARINAZZO MATTIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PIAZZA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

GIORGINI GIOVANNI (GOLFO DIANESE 1923)

BANCALARI CRISTIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

NDIAYE ALPHONSE A. (GOLIARDICAPOLIS 1993)

LUCIANI DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)

ALLOCCA FILIPPO (MARASSI 1965)

SOLARI BASANO ANDREA (REAL FIESCHI)

CONDORELLI NICOLO (SOCCER BORGHETTO)

CARDINI ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)