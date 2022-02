Masturbatore da uomo, il sex toy più trendy del momento

Il piacere sessuale fa bene al morale e alla salute e, quando si tratta di divertirsi, i masturbatori da uomo fanno ormai parte del panorama della seduzione. Alcune persone sono favorevoli, altre contrarie, tuttavia, i produttori stanno raddoppiando la loro immaginazione per soddisfare le fantasie di tutti. Questi giocattoli birichini ti permettono di esplorare nuovi orizzonti in coppia e anche da solo. Il masturbatore da uomo è il sex toy che ti manderà al settimo cielo!

Cos'è un masturbatore maschile?

È un accessorio che ti permette di portare la masturbazione a un livello superiore. Esistono diverse forme di masturbatori maschili: a forma di bocca per simulare la fellatio, a forma di vagina per simulare la penetrazione vaginale e a forma di glutei per simulare la penetrazione anale. Uno dei masturbatori più piacevoli da usare è sicuramente il fleshlight, un masturbatore a forma di torcia elettrica, pratico e maneggevole. Alcuni di questi modelli hanno una modalità vibrante o di riscaldamento. E questo, per riprodurre il più fedelmente possibile le sensazioni di un vero rapporto.

Perché usare i giocattoli sessuali?

Un tempo considerati tabù, i giocattoli sessuali stanno ora godendo di una crescente popolarità. L'originalità e la complessità di alcuni modelli, infatti, contribuiscono ad attirare sempre più seguaci. I masturbatori fleshlight ad esempio, sono progettati per esplorare nuovi orizzonti e suscitare una sessualità più appagante.

Come usare i masturbatori?

La maggior parte dei modelli richiede l'applicazione di un lubrificante a base d'acqua. Questo prodotto garantirà una migliore longevità dell'accessorio. Per ovvi motivi igienici, pulire il tuo giocattolo sarà molto importante. Per fare ciò, sarà sufficiente rimuovere la guaina e farla scorrere sotto l'acqua leggermente saponata. Tieni presente che ci sono modelli usa e getta. Il che è conveniente per coloro che non vogliono preoccuparsi della pulizia. Un masturbatore è la soluzione perfetta per gli uomini che desiderano un piacere intenso quando lo vogliono! Questi giocattoli sessuali offrono le sensazioni di una vera penetrazione.