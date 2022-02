Calcio, Ligorna. Il presidente Saracco gongola dopo la vittoria di Novara: "Vittoria epica per tutto il calcio ligure"

Giornata storica per il Ligorna. Ieri gli uomini di Mister Roselli hanno infatti compiuto l’impresa nel Girone A di Serie D, espugnando un campo storico come quello del Silvio Piola contro il Novara Football Club. Terza vittoria consecutiva per i Biancoblù.

Una sfida interpretata bene dal Ligorna fin dai primi minuti, in cui Botta e compagni sono stati capaci di contenere la manovra dei piemontesi rendendosi pericolosi in ripartenza. Proprio così arriva la rete che deciderà il match, realizzata da Gomes su assist di Silvestri. A fine primo tempo l’espulsione dello stesso Gomes su calcio d’angolo a gioco fermo per un presunto contatto in area rischia di compromettere la sfida per i genovesi, capaci invece di resistere per tutto il secondo tempo con una prova gagliarda e di portare a casa una meritata vittoria.

Questo il commento di Alberto Saracco, Presidente della società: «Un'impresa epica per tutto il calcio dilettantistico ligure perché, indipendentemente dal fatto che nessuna aveva ancora vinto al Piola quest'anno, è un risultato che rimarrà per sempre. C'è grande soddisfazione. Il mister ha fatto un capolavoro e i ragazzi hanno fatto un'impresa storia. Complimenti a tutti, sia a chi ha giocato sia a chi non ha giocato. Hanno fatto qualcosa di incredibile, forse lo capiremo nel tempo cosa è stato questo risultato».





Questo il commento di Stefano Botta, capitano dei Biancoblù: «Credo che per la società e presidente sia una soddisfazione difficile da spiegare. È un lavoro che parte dallo scorso anno e che quest’anno è continuato e sta portando i suoi frutti. Come squadra sapevamo che eravamo in un periodo positivo e ci credevamo. Non abbiamo sbagliato nulla e ci prendiamo questi tre punti che sono un altro passo verso la salvezza.».