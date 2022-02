Calcio, Pietra Ligure. C'è la risposta al Finale: "Quelle giallorosse sono allusioni che vanno contro la nostra reputazione"

Comprendiamo la delusione sportiva nell'aver perso la partita al 95° dopo diversi anni in cui questo non accadeva, ma non tolleriamo alcun tipo di allusione od ingiuria antisportiva nei confronti dei nostri dirigenti da chi nel proprio impianto, per consuetudine, sistema le squadre avversarie in locali privi degli spazi necessari per lo svolgimento di un evento sportivo di questo livello. Spazi che nei due spogliatoi del "Devincenzi" messi a disposizione dal nostro club, i giocatori e lo staff del sodalizio finalese hanno ampiamente trovato.