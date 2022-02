Calcio, Il Finale accusa il Pietra Ligure: "Spogliatoio all'osso, non c'era nemmeno il tavolino per scrivere le distinte"

E' un Finale particolarmente rammaricato quello che ha lasciato nel pomeriggio il "Devincenzi" di Pietra Ligure.

Non tanto per il risultato del derby, vinto 3-2 dai biancocelesti, come spiega il presidente Candido Cappa:

"Mi spiace aver riscontrato l'antisportività del Pietra Ligure. Purtroppo il nostro spogliatoio è stato ridotto all'osso: non c'erano i lettini per i massaggi, non ci è stata fornita l'acqua e in più non era presente nemmeno il tavolino per le distinte. I nostri dirigenti hanno dovuto compilarle per terra.

E' un gesto sportivamente gravissimo, ma posso amaramente dire che il comportamento della dirigenza del Pietra Ligure non mi ha lasciato sorpreso".