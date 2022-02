Difficile chiedere di più alla Vadese ieri pomeriggio. Gli azzurrogranata hanno infatti complicato la vita al Savona il più possibile, cadendo solo sotto i colpi inferti da Youri Vittori.

Per la prestazione, come conferma Daniele Suetta, non ci sono rimpianti di sorta, ma nello spogliatoio resta forte il rammarico per una stagione che, senza infortuni, avrebbe potuto assumere traiettorie diverse.