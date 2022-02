Sanremese calcio: raccolti oltre 2600 Euro con le maglie celebrative del Festival

Si è chiusa oggi l'asta benefica per le maglie celebrative del Festival indossate dai giocatori della Sanremese durante il match interno contro il Pont Donnaz dello scorso 6 febbraio.

Il successo è arrivato prima sul campo, per 2-0, e poi su Ebay dove il club biancoazzurro ha raccolto 2630,11 Euro che verranno devoluti in beneficenza per l'acquisto di ausili medici per le strutture sanitarie del territorio.

La Sanremese, con un post sul proprio profilo Facebook, ha fatto sapere che da domani saranno rese pubbliche le disposizioni per ritirare le maglie presso la segreteria o per organizzare la spedizione.

Quali maglie hanno ricevuto le offerte migliori? La più 'cliccata' è stata quella di Omar Bohli, venduta per 221 Euro, seguito dalla '6' di Simone Giacchino, a 180. Chiude il podio virtuale Matteo Ferro a 160. Poi la '12' di Jacopo Malaguti, arrivata a 153, a completare il grande successo riscosso per le casacche verdi dei portieri. A ruota i matuziani Giorgio Gagliardi, 152, e Simone Bregliano, 151.