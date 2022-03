Chiara Vincis brilla in Francia superando Sarah Kaddour. Buone notizie anche per gli altri portacolori della Kickboxing Savate Savona

Si sono svolti nella giornata di sabato 5 marzo un galà open di Savate (boxe francese) organizzato dal Maestro e direttore tecnico della squadra nazionale di Savate Fight1 Alessandro Zini, dove per la società savonese hanno partecipato cinque atleti: Alice Laratta, Letizia Pennacino, Aurora Minasso, Simone Solito e Matteo Fichera.

Nella giornata hanno disputato ben 8 match con 4 vittorie preziose visto che si parla di atleti con poca esperienza ma in continua crescita.

Ad accompagnare la squadra a Genova è stato Simone Micheli, braccio destro da sempre del Maestro Scaramozzino che nello stesso giorno si trovava Soissons (Francia), dove Chiara Vincis, ormai nota campionessa della associazione sportiva Asd Kick Boxing Savate Savona, sotto l’egida di FIGHT1 ha conquitato il cuore dei francesi vincendo all' unanimità dei giudici una dura lotta di k1 3 x 3 min contro l’atleta titolata di casa Sarah Kaddour (pluricampionessa mondiale ed europea).



Dopo il verdetto vittorioso Chiara ha passato oltre un'ora a dirmare autografi e a posare per le foto di rito foto con il numeroso pubblico che ha apprezzato questo match molto combattuto da entrambe le atlete.



Ma per l’atleta savonese non finiscono gli impegni sportivi: il 19 marzo Chiara infatti sarà insieme al Maestro Scaramozzino a Birmingham, in Inghilterra, dove in uno dei più prestigiosi galà inglesi denominato SKS Empire incontrerà la fortissima campionessa locale, Lucy Payne, per un match di Muay Thai (disciplina Thailandese che oltre l’uso dei calci e dei pugni prevede colpi di ginocchio, di gomito e proiezioni). Purtroppo per Chiara questa disciplina prevede un allenamento continuo e specifico, specialmente se, come in questo caso, viene fatto ad alti livelli.