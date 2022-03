Calcio, Serie D. Due recuperi nel pomeriggio: missione tre punti per l'Imperia con il Saluzzo, a Casale arriva l'Asti

Bisogna riavvolgere il nastro addirittura alla sedicesima e alla diciannovesima giornata per andare a inquadrare correttamente i due recuperi in programma oggi pomeriggio all'interno del girone A di Serie D.

All'interno delle coordinate liguri spicca Imperia - Saluzzo (ore 15:00), con i nerazzurri di mister Soda impegnati contro il fanalino di coda piemontese. Attenzione però agli ospiti, ultimi, ma spesso in grado di far sudare i propri avversari fino al novantesimo. L'Imperia però non dovrà fallire l'appuntamento odierno, per porre un buon gap con gli ultimi due posti della graduatoria.

In campo anche il ritrovato Asti, reduce dai benefici effetti della cura Boschetto. Il test di oggi sarà particolarmente intrigante, in casa di un Casale a secco di vittorie dalla trasferta di Vado (ore 14:30).

